Фильм "Человек-паук: нет пути домой" первым за время пандемии собрал более $1 млрд в прокате
Новая часть "Человека-паука" стала первым фильмом, собравшим во время пандемии в мировом прокате более $1 млрд.
Об этом сообщает Variety .
По оценкам дистрибьюторов, доходы от продажи билетов на фильм "Человек-паук: нет пути домой" превысили $1 млрд по всему миру.
Фильм достиг этой отметки за 15 дней, что наравне с фильмом 2015 года "Звездные войны: пробуждение силы" делает его третьим в списке блокбастеров по темпам сборов. Фильм стал первым среди выпущенных во время пандемии коронавируса, кассовые сборы которых превысили $1 млрд.
Новая часть "Человека-паука" превзошла показатели фильма "Джеймс Бонд: не время умирать", который с $774 млн мировых кассовых сборов был самым успешным голливудским фильмом времен пандемии. Она также опередила китайскую военную драму "Битва при Чосинском водохранилище", которая с $902 млн. сборов была самым кассовым фильмом в мире.
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Напомним, в ноябре сериал "Зов ада" сместил "Игра в кальмара" с первого места по популярности на Netflix.
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