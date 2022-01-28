Фильм-антиутопия Сенцова и Сеитаблаева "Номера" стал доступен онлайн

Об этом известно с сайта Takflix .



Лента вышла в онлайн доступ на территории Украины. Также у нее есть английские субтитры.



Фильм "Номера" создан по одноименной пьесе Олега Сенцова и рассказывает об арестованном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу.



"В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все в соответствии с книгой Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает покой пассивных властей. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут властвовать их законы", - сообщает Takflix.



Лента состоит из пяти актов. Первые четыре снимали в одинаковых декорациях, а для пятого построенную декорацию снесли и через два дня сделали другую.



Как передает Укринформ, во время работы над картиной Олег Сенцов сидел в российской тюрьме, а детали кастинга и съемок обсуждал в переписке с Ахтемом Сеитаблаевым. Фильм стал первым в Украине, созданным без физического присутствия режиссера.



Исполнителями главных ролей стали Ирина Мак ("Поймать Кайдаша"), Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша", "Домой", "Киборги", "Вулкан), Максим Девизоров и Мария Смолякова (звезды сериала "Первые ласточки").

Композитор – Милош Елич, аранжировщик группы "Океана Эльзы". Режиссером монтажа выступил Ярослав Каминский, работавший над лентами "Холодная война" (2018) и "Ида" (2013) Павла Павликовского.

В широкий кинотеатральный прокат "Номера" вышли 19 ноября 2020 года. Также в 2020 году состоялась мировая премьера фильма на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special.

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