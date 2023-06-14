Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий на Docudays UA
Фильм украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Документальная лента показывает тяжелую работу репортеров в горячих точках и рассказывает болезненную историю о 20 днях, которые режиссер вместе с коллегами провели в Мариуполе.
"20 дней в Мариуполе - работа украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова покажет тяжелую работу репортеров в горячих точках и болезненный рассказ о 20 днях, которые он и его коллеги провели, освещая события в Мариуполе", - говорится в сообщении.
В МКИП поздравили команду, которая работала над созданием фильма, и поблагодарили участников фестиваля за поддержку.
"Такие победы на международной арене - большая ценность. Такие работы - не только часть нашей современной реальности, но и голос, рассказывающий миру о зверствах россиян и примерах мужества украинцев в этой страшной войне", - отметили в Министерстве.
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