Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий на Docudays UA

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Документальная лента показывает тяжелую работу репортеров в горячих точках и рассказывает болезненную историю о 20 днях, которые режиссер вместе с коллегами провели в Мариуполе.

"20 дней в Мариуполе - работа украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова покажет тяжелую работу репортеров в горячих точках и болезненный рассказ о 20 днях, которые он и его коллеги провели, освещая события в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В МКИП поздравили команду, которая работала над созданием фильма, и поблагодарили участников фестиваля за поддержку.

"Такие победы на международной арене - большая ценность. Такие работы - не только часть нашей современной реальности, но и голос, рассказывающий миру о зверствах россиян и примерах мужества украинцев в этой страшной войне", - отметили в Министерстве.