Фильм "20 дней в Мариуполе" показали на заседании ООН

Об этом пишет Euronews .

Посол Великобритании Барбара Вудворд, которая была одним из инициаторов показа, сказала, что фильм важен, поскольку "вторжение России в Украину грозит тому, за что стоит ООН, - международному порядку, где суверенитет и территориальная целостность всех стран являются фундаментальными".

"Мы хотим еще раз подтвердить нашу приверженность ценностям ООН, и именно поэтому мы решили показать этот очень важный документальный фильм", – сказала она.

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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что фильм "документирует ужасы захватнической войны Путина".

"Мы здесь сегодня вечером, чтобы засвидетельствовать, стать свидетелями этих ужасов и подтвердить нашу преданность справедливости и миру. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности за ее зверства. Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в тяжелое время", - добавила госпожа посол.

Что известно о документальном фильме "20 дней в Мариуполе"

28 января стало известно, что фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

20-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходил со 2 по 8 июня в Киеве. Впоследствии фестиваль объявил победителей. Фильм украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий.

Награды на британском кинофестивале Sheffield DocFest 2023 получили два документальных фильма о войне в Украине - "Откуда куда" Мачека Хамела и "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" также стала самым кассовым фильмом украинского кинотеатрального проката, собрав за первые выходные после премьеры более полумиллиона гривен.