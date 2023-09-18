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Фильм "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину на "Оскаре"

18 сентября, 2023 понедельник
16:29
Культура Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"

В понедельник, 18 сентября, украинский Оскаровский комитет избрал фильм, представляющий наше государство на кинопремии – им стала лента "20 дней в Мариуполе"

Об этом идет речь на сайте учреждения.

Фильм будет выдвигаться в категорию "Лучший международный полнометражный фильм". Лента была избрана путем голосования членами украинского Оскаровского комитета, председателем которого является Валентин Васянович.

В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолыткого-Собчука, "Терриконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

"20 дней в Мариуполе" - фильм украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

  • Фильм украинского документалиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" показали на заседании 78-й Генассамблеи ООН - фильм увидели более 100 должностных лиц.
Кино
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