Фильм "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину на "Оскаре"
В понедельник, 18 сентября, украинский Оскаровский комитет избрал фильм, представляющий наше государство на кинопремии – им стала лента "20 дней в Мариуполе"
Об этом идет речь на сайте учреждения.
Фильм будет выдвигаться в категорию "Лучший международный полнометражный фильм". Лента была избрана путем голосования членами украинского Оскаровского комитета, председателем которого является Валентин Васянович.
В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолыткого-Собчука, "Терриконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.
"20 дней в Мариуполе" - фильм украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.
- Фильм украинского документалиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" показали на заседании 78-й Генассамблеи ООН - фильм увидели более 100 должностных лиц.
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