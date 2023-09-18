Фильм "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину на "Оскаре"

Об этом идет речь на сайте учреждения.

Фильм будет выдвигаться в категорию "Лучший международный полнометражный фильм". Лента была избрана путем голосования членами украинского Оскаровского комитета, председателем которого является Валентин Васянович.

В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолыткого-Собчука, "Терриконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

"20 дней в Мариуполе" - фильм украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.