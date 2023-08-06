Филиппины обвинили Китай в обстреле из водометов их лодок в Южнокитайском море

Об этом информирует BBC.

Береговая охрана Филиппин утверждает, что инцидент произошел, когда их корабль сопровождал лодки с припасами для филиппинских солдат. Они находились на одном из спорных островов Спратли.

В Филиппинах действия Китая назвали "чрезмерными и незаконными". Там добавили, что этими действиями страна нарушила международное право.

В то же время Государственный департамент США выразил поддержку Филиппинам. Он осудил опасные действия Пекина и обвинил в инциденте морскую полицию Китая.

"Стреляя из водометов и применяя опасные блокировочные маневры, корабли КНР мешали законному осуществлению Филиппинами свободы судоходства в открытом море и поставили под угрозу безопасность филиппинских судов и экипажа", - говорится в заявлении Госдепа.

Китай в свою очередь никак не прокомментировал инцидент.