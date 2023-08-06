Филиппины обвинили Китай в обстреле из водометов их лодок в Южнокитайском море
Береговая охрана Филиппин обвинила Китай в обстреле из водометов их судов и блокировании их в спорном Южнокитайском море
Об этом информирует BBC.
Береговая охрана Филиппин утверждает, что инцидент произошел, когда их корабль сопровождал лодки с припасами для филиппинских солдат. Они находились на одном из спорных островов Спратли.
В Филиппинах действия Китая назвали "чрезмерными и незаконными". Там добавили, что этими действиями страна нарушила международное право.
В то же время Государственный департамент США выразил поддержку Филиппинам. Он осудил опасные действия Пекина и обвинил в инциденте морскую полицию Китая.
"Стреляя из водометов и применяя опасные блокировочные маневры, корабли КНР мешали законному осуществлению Филиппинами свободы судоходства в открытом море и поставили под угрозу безопасность филиппинских судов и экипажа", - говорится в заявлении Госдепа.
Китай в свою очередь никак не прокомментировал инцидент.
- 13 февраля стало известно, что корабль береговой охраны Китая направил лазер военного класса на часть экипажа филиппинского судна в спорных водах Южнокитайского моря.
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