Филиппины готовятся разрешить въезд привитым туристам

Об этом сообщает Reuters.



План предусматривает разрешение на въезд полностью вакцинированным туристам из стран с низким уровнем заражения COVID-19. В то же время основные пункты плана должны быть доработаны.



"Разрешение на въезд туристов из стран "зеленой" зоны или с территорий, большинство населения которых вакцинировано, а также с низким уровнем инфицирования поможет в наших усилиях по восстановлению", - сказала министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуйят.



В "зеленый" список государств, чьих граждан будут впускать на территорию Филиппин, в настоящее время отнесены Япония, Китай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.



Соседние страны - Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Сингапур и Индонезия также будут постепенно открывать границы в связи с ростом количества вакцинированных людей.



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