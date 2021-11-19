Филиппины готовятся разрешить въезд привитым туристам
Филиппины приняли план открытия границ для иностранцев, вакцинированных от коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
План предусматривает разрешение на въезд полностью вакцинированным туристам из стран с низким уровнем заражения COVID-19. В то же время основные пункты плана должны быть доработаны.
"Разрешение на въезд туристов из стран "зеленой" зоны или с территорий, большинство населения которых вакцинировано, а также с низким уровнем инфицирования поможет в наших усилиях по восстановлению", - сказала министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуйят.
В "зеленый" список государств, чьих граждан будут впускать на территорию Филиппин, в настоящее время отнесены Япония, Китай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.
Соседние страны - Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Сингапур и Индонезия также будут постепенно открывать границы в связи с ростом количества вакцинированных людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.43
Покупка 26.43Продажа 26.68
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное