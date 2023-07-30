"Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что работа сил обороны направлена на разрушение планов врага, а не разрушение инфраструктуры. Повреждения, наносимые таким объектам, как Чонгарский мост, наносятся для того, чтобы снизить их пропускную активность. В будущем они также понадобятся и нашим военным.

"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", - добавила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", подразделения ВСУ продолжают ведение контрбатарейной борьбы и зачистку позиции врага на левом берегу Днепра.

Гуменюк рассказала, что Вооруженные Силы продолжают устанавливать огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами, которыми враг может воспользоваться. Единственное, что может сдерживать Силы обороны - наличие гражданского населения, которое россияне используют, чередуя автомобили с гражданскими.

"Именно это смущает гражданских, поскольку, пытаясь уехать из того же Крыма, не имея возможности использовать знаменитый Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники", - добавила Гуменюк.

Удар по Чонгарскому мосту 29 июля: что известно

Утром субботы, 29 июля, Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил СтратКом вечером того же дня.

Сначала об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту написал так называемый исполняющий обязанности губернатора временно оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, атаку якобы совершили ракетами Storm Shadow. Коллаборант написал, что все 12 ракет вроде бы уничтожили ПВО, а обломки повредили только будку обходчика и контакту линию.

Стоит отметить, что при этом в соцсетях местные жители сообщали, что проезд через оккупированный пункт пропуска "Чонгар" закрыт по якобы техническим причинам.