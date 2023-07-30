Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту

"Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту

30 июля, 2023 воскресенье
10:16
Война с Россией

Украинские силы продолжают наносить удары по логистическим путям россиян, чтобы разрушить их планы. В частности, воздушная атака ВСУ по Чонгарскому мосту утром 29 июля была проведена филигранно, точно и метко

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что работа сил обороны направлена на разрушение планов врага, а не разрушение инфраструктуры. Повреждения, наносимые таким объектам, как Чонгарский мост, наносятся для того, чтобы снизить их пропускную активность. В будущем они также понадобятся и нашим военным.

"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", - добавила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", подразделения ВСУ продолжают ведение контрбатарейной борьбы и зачистку позиции врага на левом берегу Днепра.

Гуменюк рассказала, что Вооруженные Силы продолжают устанавливать огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами, которыми враг может воспользоваться. Единственное, что может сдерживать Силы обороны - наличие гражданского населения, которое россияне используют, чередуя автомобили с гражданскими.

"Именно это смущает гражданских, поскольку, пытаясь уехать из того же Крыма, не имея возможности использовать знаменитый Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники", - добавила Гуменюк.

Удар по Чонгарскому мосту 29 июля: что известно

Утром субботы, 29 июля, Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил СтратКом вечером того же дня.

Сначала об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту написал так называемый исполняющий обязанности губернатора временно оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, атаку якобы совершили ракетами Storm Shadow. Коллаборант написал, что все 12 ракет вроде бы уничтожили ПВО, а обломки повредили только будку обходчика и контакту линию.

Стоит отметить, что при этом в соцсетях местные жители сообщали, что проезд через оккупированный пункт пропуска "Чонгар" закрыт по якобы техническим причинам.

Украина
военные силы Украины
ракетний удар
Читайте также:
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
29 июля, 2023 суббота
В Севастополе взорвался склад боеприпасов
28 июля, 2023 пятница
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
путін
29 июля, 2023 суббота
Путин заявил, что не руководит российскими войсками
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 июля
11:38
Федоров: армия РФ вывезла из оккупированных территорий 250 детей, которым нашли новые семьи
11:18
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 4 погибших, 21 человек ранен. Ситуация в регионах
10:51
"Они получили то, что хотели": в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву
10:28
Пентагон
Инженер ВВС США похитил оборудование и секретные данные о 17 военных объектах
10:23
Обновлено
Россия нанесла ракетный удар по Сумам: есть погибший и раненые, разрушено учебное заведение
10:05
Обзор
Ни один город в России не защищен от войны, Польшу могут атаковать вагнеровцы. Акценты мировых СМИ 30 июля
10:00
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем превращать Совет в смесь парижских бутиков с турецким базаром?
09:47
ЧВК Вагнера
Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности вагнеровцев в Беларуси
09:24
Эксклюзив
Украине должны предоставить не только самолеты с оружием, но и целую авиасистему, - украинский авиатор Хазан
09:21
Третий раз за месяц: россияне снова сбросили авиабомбы на остров Змеиный
09:00
В Канаде разбился самолет: все шесть человек на борту погибли
08:33
Силы ПВО уничтожили все враждебные цели в небе над Украиной
08:05
OPINION
В режиме "военная экономика" живет только Северная Корея
08:01
Инфографика
Силы обороны продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, на фронте произошло 36 боевых столкновений, - Генштаб
07:49
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
07:30
В Роттердаме произошла стрельба на карнавале: три человека получили ранения
06:56
В центре Москвы снова громко: в России заявили об атаке дронов и работе ПВО
06:20
ISW объяснил, как в РФ меняется подход к освещению украинского контрнаступления
01:28
Оккупанты усиливают пропагандистское влияние на молодежь в Крыму
2023, суббота
29 июля
23:46
Без РФ, но с Индией и Бразилией. Саудовская Аравия хочет приобщить 30 стран к переговорам по Украине, - Wall Street Journal
23:23
Путин заявил, что не руководит российскими войсками
22:36
Россия усиливает поиск партизан и проукраинских жителей на временно оккупированных территориях
22:31
Эксклюзив
Путин пытается создать напряжение за пределами украинских границ, - эксперт "Центра оборонных стратегий" Хара
22:00
Эксклюзив
Белый дом
Ни Трамп, ни Десантис не подходят для атаки Байдена в избирательной кампании, однако среди республиканцев растет рейтинг другого кандидата, - Пионтковский
21:31
Обновлено
ВСУ обстреляли Чонгарский мост
21:27
Леся Гасиджак
"Сознательно превышает свою потребность в еде". Депутат Безуглая объяснила, почему против Леси Гасиджак во главе Музея Голодомора
21:22
Цыганков забил гол и отдал ассист за "Жирону" в матче против английского клуба
21:16
Монумент "Батькивщина-мать" переименуют. Каким будет новое название
20:56
Маляр заявила о продвижении ВСУ вокруг Бахмута, на Бердянском и Мариупольском направлениях
20:53
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Во время войны невозможно провести выборы, которые признает мир, - Княжицкий
20:47
В Таиланде произошел взрыв на складе фейерверков: 9 человек погибли, по меньшей мере, 115 раненых
20:35
В Казани бурлит ураган: сносит крыши, деревья и опоры ЛЭП
20:04
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
20:01
OPINION
О моральной дилемме на перепутье выбора
19:48
Эксклюзив
Глен Грант
Самое главное для Украины – образовать пробел в обороне РФ, – британский полковник Грант
19:26
Эксклюзив
Суровикина может когда-нибудь и выпустят из тюрьмы, а вот Гиркина прибьют, - Пионтковский
19:14
Россияне похищают украинских детей, чтобы уничтожить следующее поколение защитников Украины - посол Британии
19:06
Эксклюзив
Если вагнеровцы собираются идти в Жешув, то там их ждет сюрприз, - вице-маршалок Сената Республики Польша
19:05
Россияне ударили ракетой по Запорожью: двое погибших, один человек ранен
19:03
В течение суток на ключевых направлениях фронта произошло 24 боевых столкновения, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV