Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Они (Совместная следственная группа, – ред.) должны продвинуться в вопросе формы трибунала и в вопросе иммунитетов Путина как главы государства, премьер-министра и министра иностранных дел", – сказал Кулеба.

Он пояснил, что "в международном праве в любой стране есть такая тройка, пользующаяся полным иммунитетом от преследования".

"А наша цель – безусловно решать этот вопрос иммунитетов. Юридически это возможно, но это такая "филигранная нейрохирургическая операция", - подчеркнул министр.