"Филигранная нейрохирургическая операция": МИД Украины работает над лишением иммунитета перед судом высшего руководства РФ
Сейчас главная цель Украины по спецтрибуналу – решать вопросы иммунитетов "тройки" высшего руководства РФ от преследования в международном праве
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Они (Совместная следственная группа, – ред.) должны продвинуться в вопросе формы трибунала и в вопросе иммунитетов Путина как главы государства, премьер-министра и министра иностранных дел", – сказал Кулеба.
Он пояснил, что "в международном праве в любой стране есть такая тройка, пользующаяся полным иммунитетом от преследования".
"А наша цель – безусловно решать этот вопрос иммунитетов. Юридически это возможно, но это такая "филигранная нейрохирургическая операция", - подчеркнул министр.
- Напомним, ранее Кулеба объявил, что в коалицию, поддерживающую создание спецтрибунала для РФ, входят уже 29 стран.
- 4 марта президент Европарламента заявила , что мира не будет без привлечения Путина к ответственности.
- 25 февраля символический трибунал в Гааге признал Путина виновным в преступлениях, совершенных в Украине.
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