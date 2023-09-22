Фильчаков принес Украине четвертую медаль ЧМ-2023 по борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ в Белграде украинец в поединке за бронзу в категории до 82 кг победил Гелу Болквадзе из Грузии – 3:1.

27-летний Ярослав Фильчаков впервые получил медаль чемпионата мира. В 2023 году на европейском первенстве в Загребе он завоевал серебро. Категория до 82 кг не входит в олимпийскую программу.

Как Украина выступает на ЧМ-2023 по борьбе

Медаль Фильчакова стала для сборной Украины четвёртой на чемпионате мира в Сербии. Ранее бронзу завоевал Василий Михайлов в категории до 79 кг в вольной борьбе. В женских соревнованиях Юлия Ткач-Остапчук выиграла серебро в весе до 59 кг, а Ирина Коляденко завоевала бронзу и олимпийскую лицензию в категории до 62 кг.

ЧМ-2023 по борьбе

Белград, Сербия

22 сентября

Греко-римская борьба. До 82 кг

1. Бурхан Акбудак (Турция)

2. Жалгасабай Бердымуратов (Узбекистан)

3. Ярослав Фильчаков (Украина)

3. Фома Левай (Венгрия)