"Фиксировали манипуляции": в ГПСУ заявили, что пограничники не нарушали закон во время прибытия Порошенко в Украину

Об этом сообщает Госпогранслужба .



"Во избежание информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства", - отмечают в ведомстве.



Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что фиксировали манипуляции пятого президента Украины пытаются не пропустить в страну.



"Ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину", - подчеркнули в заявлении.



В ведомстве добавили, что в ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко сообщили в полицию.

Напомним, 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину . При прохождении контроля у него забрали паспорт гражданина Украины и отказались его отдавать. Порошенко заявил, что его не пускают на территорию Украины. В конце концов, документы вернули.

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