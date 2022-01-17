"Фиксировали манипуляции": в ГПСУ заявили, что пограничники не нарушали закон во время прибытия Порошенко в Украину
В ГПСУ сообщили, что пятый президент Украины Петр Порошенко пересек украинскую границу согласно нормам законодательства
Об этом сообщает Госпогранслужба .
"Во избежание информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства", - отмечают в ведомстве.
Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что фиксировали манипуляции пятого президента Украины пытаются не пропустить в страну.
"Ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину", - подчеркнули в заявлении.
В ведомстве добавили, что в ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко сообщили в полицию.
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