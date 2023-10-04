Фиксируем российские волны дезинформации о способности Украины дальше побеждать, - Ермак

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал в телеграмме.

"Мы фиксируем российские волны дезинформации о войне, боеприпасах и способности Украины дальше побеждать на поле боя. Ответ на это достаточно прост - Украине всегда будет чем уничтожать российского врага. Россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем были раньше", - пишет Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что задача Украины - освобождение наших территорий.

"У ВСУ есть успехи на фронте, западная коалиция сильна, несмотря на российскую ложь. Мы работаем с партнерами над усилением санкций. Россияне не достигнут своего, сколько бы ресурсов они не тратили на создание параллельной реальности своей машиной пропаганды", - говорится в сообщении.