Фиксировал последствия ракетного удара РФ по Запорожью: СБУ задержала вражеского информатора
Задержан российский информатор, фиксировавший последствия вражеского ракетного удара по многоэтажке в городе Запорожье 22 марта
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что злоумышленник – местный работник IT-сферы, которого спецслужба РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству, он поддерживал в соцсетях российскую войну.
Житель Запорожья собирал для рашистов данные о последствиях ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, фото- и видеоматериалов зданий с описанием близлежащей территории.
"Установлено, что именно он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года", - пишет пресс-служба.
Информация требовалась российским спецслужбам для корректировки огня и подготовки новых обстрелов.
Для коммуникации использовали телеграммы.
Во время обысков у фигуранта обнаружен телефон с поличным с врагом.
- Ранее Служба безопасности Украины разоблачила завербованного российскими спецслужбами диверсанта, разведывавшего расположение складов с боеприпасами и баз военной техники ВСУ на Донбассе.
- Также Служба безопасности Украины обнаружила приспешницу врага, которая приводила ракеты армии России на больницы и общежития в Краматорске Донецкой области.
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