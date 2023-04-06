Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что злоумышленник – местный работник IT-сферы, которого спецслужба РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству, он поддерживал в соцсетях российскую войну.

Житель Запорожья собирал для рашистов данные о последствиях ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, фото- и видеоматериалов зданий с описанием близлежащей территории.

"Установлено, что именно он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года", - пишет пресс-служба.

Информация требовалась российским спецслужбам для корректировки огня и подготовки новых обстрелов.

Для коммуникации использовали телеграммы.

Во время обысков у фигуранта обнаружен телефон с поличным с врагом.