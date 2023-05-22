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Фиксировал локации Сил обороны и корректировал вражеские атаки: в Николаевской области задержали российского агента

22 мая, 2023 понедельник
10:17
Криминал

СБУ задержала местного жителя, корректировавшего удары РФ по Николаевщине "шахедами" и фосфорными снарядами

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины

Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаевской области российского агента, передавшего оккупантам локации Сил обороны.

Как сообщили в СБУ, мужчина объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников. Также он пытался выявить склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства, выполняя задачи своих российских кураторов.

Кроме того, мужчина передавал россиянам информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed. Полученные данные захватчики использовали для повторных ударов по региону, в первую очередь по Очакову, и для подготовки новых атак.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента во время выполнения вражеской разведзадачи.

По данным следователей, задержанный – местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству. Разведывательную информацию он передавал через мессенджер в виде текстовых сообщений. Во время обыска у мужчины был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время решают вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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