Фигуриста Виктора Петренко лишили президентской стипендии из-за выступлений в РФ после начала полномасштабной войны

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.

"Согласно пункту 9 Положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденному Указом Президента Украины от 18 августа 2004 года № 919/2004, лишить ПЕТРЕНКО Виктора Васильевича государственной стипендии, назначенной Указом Президента Украины от 28 июня 2022 года №456/2022", - говорится в указе №567, который вступает в силу со дня его опубликования.

Позже было обнародовано пояснение к указу.

Стало известно, что в июле 2022 года Виктор Петренко выступил в ледовом шоу "Аленький цветочек", несмотря на полномасштабное вторжение РФ. Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК).

"Кроме того Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения", - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии.

8 июля Виктор Петренко выступил на ледовом шоу "Красненький цветочек" в городе Сочи (Кубань, Россия).

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