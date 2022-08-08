Фигуриста Виктора Петренко лишили президентской стипендии из-за выступлений в РФ после начала полномасштабной войны
Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко
Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.
"Согласно пункту 9 Положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденному Указом Президента Украины от 18 августа 2004 года № 919/2004, лишить ПЕТРЕНКО Виктора Васильевича государственной стипендии, назначенной Указом Президента Украины от 28 июня 2022 года №456/2022", - говорится в указе №567, который вступает в силу со дня его опубликования.
Позже было обнародовано пояснение к указу.
Стало известно, что в июле 2022 года Виктор Петренко выступил в ледовом шоу "Аленький цветочек", несмотря на полномасштабное вторжение РФ. Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК).
"Кроме того Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения", - говорится в сообщении.
Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии.
- 8 июля Виктор Петренко выступил на ледовом шоу "Красненький цветочек" в городе Сочи (Кубань, Россия).
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