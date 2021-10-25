Фигуранты "контрабандных" списков СНБО выходили из состава учредителей предприятий перед применением санкций, - расследование

Об этом сообщает Bihus.Info.

В расследовании говорится, что изменения учредителей могут свидетельствовать о том, что они были предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы.

К примеру, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский. Эти санкции президент Зеленский ввел в действие своим указом 21 апреля. Но Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров не менее шести предприятий. На 5 из 6 этих предприятий санкции не наложили.

Интересно, что Черепинский выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО - 12 и 13 апреля. Расследователи уверяют - подобных случаев много.

В частности, по решению СНБО от 2 апреля под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. Однако до того, как Зеленский на следующий день, 3 апреля, ввел это решение в действие, Шерман успел выйти из состава учредителей своего предприятия ООО "Мира", а Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде. В случае Пересоляка соответствующие изменения в госреестр внесены нотариусом в нерабочее время - около 23:00. Предприятия под санкции не попали.

Также среди фигурантов санкционного списка контрабандистов, утвержденного СНБО 15 апреля и введенного в действие Зеленским 21 апреля, в этот промежуток времени успел выйти из трех предприятий Эдуард Кукоба. Из этих трех предприятий в санкционнй список внесли только одно - ООО "Вилла Дель Ре".

Журналисты смогли спросить секретаря СНБО Алексея Данилова о возможных утечки информации. Тот посоветовал обратиться в СНБО с письмом.