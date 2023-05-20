Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что адвокаты Тейшейры просили отпустить его под домашний арест, но судья решил, что тот может стать объектом внимания со стороны иностранных правительств, стремящихся получить больше информации. Тейшейра будет находиться в тюрьме округа Плимут к югу от Бостона – административного центра Массачусетса.

Напомним, Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс.

Прокуроры утверждают, что 21-летний парень передал секретные документы, в том числе касающиеся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

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Известно, что Тейшейру обвиняют в несанкционированном содержании и передаче информации о национальной обороне, а также несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

"Слитые" документы содержали сверхсекретную информацию США о союзниках и противниках. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

В судебных документах, поданных ранее на этой неделе, прокуроры также заявили, что руководители Тейшейры дважды – в сентябре и октябре 2022 года – делали ему замечания по обращению с секретной информацией. Но это не привело к ограничению доступа к ней.