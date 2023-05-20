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Фигуранту дела об "утечках" Пентагона Тейшейри продлили срок содержания под стражей

20 мая, 2023 суббота
11:04
Криминал Пентагон

Суд окружного суда штата Массачусетс постановил оставить 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии США Джека Тейшейру, фигурирующего в расследовании об утечке секретных документов Пентагона, под стражей до начала суда

Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что адвокаты Тейшейры просили отпустить его под домашний арест, но судья решил, что тот может стать объектом внимания со стороны иностранных правительств, стремящихся получить больше информации. Тейшейра будет находиться в тюрьме округа Плимут к югу от Бостона – административного центра Массачусетса.

Напомним, Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс.

Прокуроры утверждают, что 21-летний парень передал секретные документы, в том числе касающиеся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

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Известно, что Тейшейру обвиняют в несанкционированном содержании и передаче информации о национальной обороне, а также несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

"Слитые" документы содержали сверхсекретную информацию США о союзниках и противниках. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

В судебных документах, поданных ранее на этой неделе, прокуроры также заявили, что руководители Тейшейры дважды – в сентябре и октябре 2022 года – делали ему замечания по обращению с секретной информацией. Но это не привело к ограничению доступа к ней.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • 14 апреля подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.
    Впоследствии 102-й отдел разведки ВВС США, в котором служил Джек Тейшейра, обвиняемый в сливе документов Пентагона, приостановил свою разведывательную деятельность.
Общество
Мир
США
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