Фигурантами дел о коллаборантстве являются только священники УПЦ МП
А иерархи не могут ответить на вопросы, которые задают им их собственные клирики и миряне, "где доказательства разрыва с МП?"
Кстати, одно маленькое наблюдение.
На то, чтобы написать и распространить пространные объяснения в ответ на рекомендации ГЭСС "как сделать, чтобы вам поверили, что вы уже не МП" - информуправлению МПвУ (УПЦ) понадобилось всего несколько часов. Часов. Не дней, не недель, не месяцев.
Вот опубликовать свой собственный устав, который якобы был принят еще в конце прошлого мая (13 месяцев назад!) - они не в состоянии до сих пор. Отреагировать на аннексию епархий Гундяевым не в состоянии. На осужденных уже украинскими судами коллаборантов не в состоянии.
(Кстати — все доказанные дела о коллаборантстве клириков, кроме одного, которое было в конце концов закрыто за отсутствием преступления — касаются клириков исключительно МП. Совпадение?)
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Ответить на вопросы, которые задают им их собственные клирики и миряне "где доказательства разрыва с МП?" – не могут.
Из этого и делаем выводы.
Потому что если бы там совсем не были способны на ответы и реагирования — ну тогда другое дело. Чего искать на терновнике смоквы…
Но оказывается — могут! И оперативно, и пространно (хоть и бессодержательно по сути).
Так что вывод один — не хотят.
Ибо "не уполномочены".
Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ
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