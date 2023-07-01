Кстати, одно маленькое наблюдение.

На то, чтобы написать и распространить пространные объяснения в ответ на рекомендации ГЭСС "как сделать, чтобы вам поверили, что вы уже не МП" - информуправлению МПвУ (УПЦ) понадобилось всего несколько часов. Часов. Не дней, не недель, не месяцев.

Вот опубликовать свой собственный устав, который якобы был принят еще в конце прошлого мая (13 месяцев назад!) - они не в состоянии до сих пор. Отреагировать на аннексию епархий Гундяевым не в состоянии. На осужденных уже украинскими судами коллаборантов не в состоянии.

(Кстати — все доказанные дела о коллаборантстве клириков, кроме одного, которое было в конце концов закрыто за отсутствием преступления — касаются клириков исключительно МП. Совпадение?)

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Ответить на вопросы, которые задают им их собственные клирики и миряне "где доказательства разрыва с МП?" – не могут.

Из этого и делаем выводы.

Потому что если бы там совсем не были способны на ответы и реагирования — ну тогда другое дело. Чего искать на терновнике смоквы…

Но оказывается — могут! И оперативно, и пространно (хоть и бессодержательно по сути).

Так что вывод один — не хотят.

Ибо "не уполномочены".

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

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