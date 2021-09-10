Фигурант дела Шеремета Антоненко обвенчался со своей женой

Об этом сообщило издание Watchers.Media в Facebook.



Супруги прошли церемонию венчания на пятнадцатом году брака.



"Супруги переживают " вторую любовь ", поэтому и решили обвенчаться, чего не сделали раньше", - говорится в сообщении.



В свою очередь адвокат Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд разрешил, чтобы его подзащитный временно покинул место отбывания домашнего ареста.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb