Фигурант дела Шеремета Антоненко обвенчался со своей женой
Андрей Антоненко и Светлана Антоненко обвенчались в Михайловском соборе Киева
Об этом сообщило издание Watchers.Media в Facebook.
Супруги прошли церемонию венчания на пятнадцатом году брака.
"Супруги переживают " вторую любовь ", поэтому и решили обвенчаться, чего не сделали раньше", - говорится в сообщении.
В свою очередь адвокат Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд разрешил, чтобы его подзащитный временно покинул место отбывания домашнего ареста.
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