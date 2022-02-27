ФИФА запретила проводить у России международные матчи и "отняла" у агрессора гимн и флаг
ФИФА запретила проводить на территории России международные матчи из-за вторжения в Украину
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
ФИФА ввела первые санкции в отношении России из-за военного вторжения в Украину. Теперь на территории агрессора запрещено проводить международные турниры и матчи.
Домашние поединки России будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей. Ассоциация, представляющая Россию, должна участвовать в любых соревнованиях под названием Российский футбольный союз (РФС). В матчах не будет использоваться флаг или гимн России.
ФИФА может ввести дополнительные санкции. Речь идет об исключениях из соревнований, если военная ситуация в Украине быстро не изменится.
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