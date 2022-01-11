ФИФА запретила клубу УПЛ покупать новых футболистов

Об этом сообщает fanday.net .

По словам спортивного директора "Десны" Вадима Мельника, на клуб наложен трансферный бан.

"По состоянию на сегодняшний день на "Десну" действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры" , – сказал Мельник.

Ранее сообщалось, что ФИФА обязала "Десну" выплатить $400 тыс. бывшему защитнику команды – румыну Константину Диме.

Президент "Десны" Владимир Левин заявил, что клуб готов разрешить конфликт с футболистом, но согласится выплатить ему меньшую сумму. Если румын не согласится, черниговцы обойдутся без трансферов.

"Он приехал, но на футбольное поле не выходил, набрал вес, с ним были большие проблемы. Мы готовы заплатить ему зарплату, которую должны. Если футболист не хочет урегулировать этот вопрос, то не захочет. Тогда будем играть тем составом, что есть", – сказал Левин.

"Десна" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на седьмом месте.

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