ФИФА внесла революционные изменения в трансферные правила
С нового сезона ФИФА ввела новые правила аренды футболистов
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.
Изменения в правила вступят в силу с нового сезона - в июле 2022 года.
Теперь максимальный срок аренды будет составлять один год, а минимальный - полгода. Будет запрещено производить субаренду игроков в третьи клубы.
В течение одного сезона в клубе не смогут играть более трех футболистов, арендованных у одного клуба. Также нельзя будет отдать больше трех игроков в аренду в одну команду.
Было ограничено и наибольшее количество аренд. За один сезон клубы не смогут брать или отдавать в аренду более восьми игроков. В следующие два сезона это количество сократится сначала до семи, а затем до шести футболистов в 2024 году.
Ограничения не будут распространяться на футболистов младше 21 года.
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