Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций решил, что на первом турнире в новом формате в 2025 году выступят 12 клубов из Европы, 6 – из Южной Америки, 4 – из Северной Америки, 4 – из Африки, 4 – из Азии, и 1 – из Океании .

От Европы и Южной Америки на турнир квалифицируются по 4 последних победителя главных континентальных турниров – Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, начиная с сезона 2020/21. Остальные путевки получат клубы с самым высоким рейтингом за последние 4 сезона.

От Азии, Африки и Северной и Центральной Америки выступят по 4 последних победителя главных клубных турниров.

От Океании на турнир поедет победитель одного из четырех последних сезонов тамошней Лиги чемпионов с самым высоким рейтингом.

Ожидается, что еще одну путевку на турнир получит представитель страны-организатора. Однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Первый ЧМ в новом формате с участием 32 клубов состоится в июне – июле 2025 года в Китае.