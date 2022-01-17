FIFA The Best Awards: какова сборная футболистов года и кто лучший тренер. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 17 января, проходит церемония награждения FIFA The Best Awards.. На мероприятии среди других выбрали лучшего тренера года, которым стал Томас Тухель.



Немецкий тренер, возглавляющий лондонский "Челси", в 2021 году выиграл со своей командой Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.



В тройку претендентов на премию входили Роберто Манчини (сборная Италии) и Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити").

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