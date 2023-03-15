ФИФА сменила формат чемпионата мира по футболу
ФИФА официально утвердила новый формат чемпионата мира-2026
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.
На ЧМ-2026, в США, Мексике и Канаде, впервые в истории сыграют 48 национальных команд. Их разделят на 12 групп по 3 сборные в каждой.
Две лучшие команды каждой группы и 8 лучших третьих мест выйдут в 1/16 финала турнира. За 39 дней состоится 104 матча. Это будет самое продолжительное ЧМ в истории.
До этого в финальной части чемпионатов мира выступали 32 сборные, разделенные на 8 групп.
- Первоначально планировалось, что на ЧМ-2026 сыграют 48 команд, которые разделят на 16 групп (по 3 команды в каждой группе).
- В феврале ФИФА определилась с количеством клубов, которые будут представлять каждый из континентов на клубном чемпионате мира – 2025, где примут участие 32 команды.
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