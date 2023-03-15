ФИФА сменила формат чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

На ЧМ-2026, в США, Мексике и Канаде, впервые в истории сыграют 48 национальных команд. Их разделят на 12 групп по 3 сборные в каждой.

Две лучшие команды каждой группы и 8 лучших третьих мест выйдут в 1/16 финала турнира. За 39 дней состоится 104 матча. Это будет самое продолжительное ЧМ в истории.

До этого в финальной части чемпионатов мира выступали 32 сборные, разделенные на 8 групп.