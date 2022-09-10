Об этом сообщает AS .

По данным испанского издания, ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) была вынуждена искать "окно" для клубного ЧМ из-за проведения чемпионата мира-2022 в Катаре в ноябре и декабре, которое внесло беспорядок в привычный футбольный календарь.

В итоге турнир решили провести с 6 по 12 февраля 2023 года. Главным претендентом на проведение клубного ЧМ являются США, поскольку ФИФА не удалось договориться об организации соревнований в ОАЭ и Китае.

Победителем клубного ЧМ-2021 является английский "Челси", победивший в финале бразильский "Палмейрас".

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