ФИФА решила, когда состоится клубный чемпионат мира-2022
Клубный чемпионат мира по футболу состоится в феврале 2023 года
Об этом сообщает AS .
По данным испанского издания, ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) была вынуждена искать "окно" для клубного ЧМ из-за проведения чемпионата мира-2022 в Катаре в ноябре и декабре, которое внесло беспорядок в привычный футбольный календарь.
В итоге турнир решили провести с 6 по 12 февраля 2023 года. Главным претендентом на проведение клубного ЧМ являются США, поскольку ФИФА не удалось договориться об организации соревнований в ОАЭ и Китае.
Победителем клубного ЧМ-2021 является английский "Челси", победивший в финале бразильский "Палмейрас".
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