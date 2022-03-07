ФИФА разрешила легионерам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, информирует Еспресо.TV

Отмечается, что ФИФА приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения проблем, связанных с войной в Украине. Они приняты в координации с УЕФА и другими заинтересованными сторонами.

Следовательно, было принято два отдельных решения по России и Украине:

Что касается ситуации в Украине, то с целью предоставления игрокам и тренерам возможности работать и получать заработную плату, а также для защиты украинских клубов, если стороны соответствующего договора прямо не договорились о другом, все трудовые договоры иностранных игроков и тренеров с клубами членами Украинской ассоциации футбола ( УАФ) будут автоматически прекращены до конца сезона в Украине (30 июня 2022 г.), без необходимости каких-либо действий со стороны сторон;

В целях облегчения выезда иностранных игроков и тренеров из России, если клубы, входящие в Футбольный союз России (ФСР), не достигнут взаимного согласия со своими соответствующими иностранными игроками и тренерами до 10 марта 2022 г. иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить свои трудовые договоры с соответствующими клубами до конца сезона в России (30 июня 2022 г.).

Приостановка действия контракта согласно приведенным выше параграфам будет означать, что игроки и тренеры будут считаться "разорванными контракт" до 30 июня 2022 года, и поэтому они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.

В итоге ФИФА еще раз повторила свое осуждение длительного применения силы Россией в Украине и призвала к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению к миру.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех соревнований.

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