ФИФА рассматривает три варианта нового формата ЧМ по футболу
ФИФА рассматривает три варианта нового формата чемпионата мира по футболу 2026 года с участием 48 сборных
Об этом сообщает ESPN .
По данным американского телеканала, Международная федерация футбольных ассоциаций продолжает поиск нового формата ЧМ-2026, в котором впервые примут участие 48 команд, вместо 32-х нынешних.
Первоначально планировалось, что на турнире будет 16 групп, в которые попадут по три команды. При таком формате в 1/16 финала выходили бы по две команды из каждой группы. Однако одна из сборных получила бы преимущество в календаре матчей. Также у ФИФА возникли опасения, что в заключительном туре группового раунда два соперника смогут манипулировать итоговым распределением мест.
В настоящее время ФИФА рассматривает два других варианта формата турнира. В частности, сборные могут распределить в 12 групп по четыре команды. В таком случае лучшие сборные из третьих мест также попадут в 1/16 финала.
Также команды могут быть разделены на две условные подгруппы по 24 команды. В каждой из них будет сформировано шесть групп по четыре команды. Победитель каждой подгруппы попадет своим путём плей-офф в финал.
Чемпионат мира-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.
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