ФИФА признала Левандовски лучшим футболистом года

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 17 января, прошла церемония награждения FIFA The Best Awards. На мероприятии среди других выбрали лучшего тренера года, которым стал Томас Тухель.



Главная награда, которая вручалась лучшему футболисту 2021 года, досталась форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски. В 2021 году поляк выиграл Бундеслигу.



На награду лучшего футболиста года от ФИФА также претендовали Лионель Месси из ПСЖ и лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах.



В минувшем сезоне Бундеслиги Роберт Левандовски провел 29 матчей и забил 41 гол. Такой результат помог поляку впервые в карьере выиграть приз лучшему бомбардиру Европы – "Золотому бутсу".



В борьбе за "Золотой мяч" от France Football Роберт Левандовски занял второе место.

29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".

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