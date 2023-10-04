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ФИФА позволила россиянам соревноваться в чемпионатах мира U-17

4 октября, 2023 среда
19:58
Спорт ФИФА

Международная федерация футбола отменила запрет российским сборным U-17 (до 17 лет) участвовать в чемпионатах мира

Об этом сообщает сайт ФИФА .

Дисквалификация сборной России U-17 снята. После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года снова разрешить участие представительским молодежным сборным России на уровне девушек и парней U-17 Совет ФИФА одобрил распространение этого решения на Чемпионат мира по футболу U-17 и Чемпионат мира по футболу U-17. мира по футболу среди женщин U-17, для которого соревнование УЕФА является квалификационным путем, отменяя приостановку для команд из России, которые участвуют в этих турнирах", - говорится в сообщении.

Россиянам разрешили участвовать в чемпионатах мира по футболу при условии, что они будут играть в нейтральных цветах под названием "Футбольный союз России", а не "Россия", без национального флага, государственного гимна и формы национальной сборной.

"Совет ФИФА снова осудил незаконную войну России в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта", - добавили в организации.

Ранее мужская сборная Украины по пляжному футболу отказалась от соревнований в Евролиге из-за участия белорусской команды под национальным флагом.

  • 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
  • 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало новый приказ , позволяющий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе.
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