ФИФА позволила россиянам соревноваться в чемпионатах мира U-17

Об этом сообщает сайт ФИФА .

Дисквалификация сборной России U-17 снята. После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года снова разрешить участие представительским молодежным сборным России на уровне девушек и парней U-17 Совет ФИФА одобрил распространение этого решения на Чемпионат мира по футболу U-17 и Чемпионат мира по футболу U-17. мира по футболу среди женщин U-17, для которого соревнование УЕФА является квалификационным путем, отменяя приостановку для команд из России, которые участвуют в этих турнирах", - говорится в сообщении.

Россиянам разрешили участвовать в чемпионатах мира по футболу при условии, что они будут играть в нейтральных цветах под названием "Футбольный союз России", а не "Россия", без национального флага, государственного гимна и формы национальной сборной.

"Совет ФИФА снова осудил незаконную войну России в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта", - добавили в организации.

Ранее мужская сборная Украины по пляжному футболу отказалась от соревнований в Евролиге из-за участия белорусской команды под национальным флагом.