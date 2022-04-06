ФИФА планирует изменить продолжительность матчей на ЧМ по футболу - 2022

Об этом сообщает Calcio e Finanza .

ФИФА намерена увеличить продолжительность игрового времени матчей, поскольку считает, что оно сократилось после внедрения системы видеоповторов VAR.

Это планируется сделать с помощью продолжительности компенсированного времени для каждого из таймов. Таким образом, матчи на ЧМ могут занять 100 мин.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что это предложение действительно рассматривается. Внедрить его могут уже во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Для изменения в правилах ФИФА необходимо получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022 и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

5 апреля стало известно, что сборные Украины и Шотландии могут провести полный стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира - 2022 по футболу 7 июня.

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