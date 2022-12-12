ФИФА отстранила от ЧМ-2022 арбитра, которого раскритиковал Месси
Испанский рефери Антонио Матеу Лаос, которого после четвертьфинала чемпионата мира подверг критике аргентинец Лионель Месси, больше не будет работать на турнире в Катаре
Об этом сообщает Tiempo de Juego в twitter .
По информации издания, Лаос не будет работать на решающих матчах ЧМ-2022 в Катаре.
Испанец во время четвертьфинального матча между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 – по пен.) показал рекордные на турнире в Катаре 15 желтых карточек. За это его раскритиковали оба тренера, а также Лионель Месси, заявивший, что рефери не соответствует уровню чемпионата мира.
Антонио Матеу Лаос на ЧМ-2022 также судил матчи группового этапа между Катаром и Сенегалом (1:3) и Ираном и США (0:1).
В полуфинале чемпионата мира 13 декабря встретятся сборные Аргентины и Хорватии, Франция и Марокко определят финалиста 14 декабря. Матч за третье место ЧМ-2022 состоится 17 декабря, финал – 18 декабря.
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9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила Нидерланды в серии пенальти.
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10 декабря Лионель Месси подверг критике Антонио Матеу Лаоса, который был главным арбитром матча с Нидерландами.
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