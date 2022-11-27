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ФИФА отказалась наказывать игрока сборной Камеруна из-за российского флага на ЧМ-2022

27 ноября, 2022 воскресенье
12:39
Спорт

ФИФА не нашла оснований для наказания футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа, вышедшего на матч чемпионата мира - 2022 с изображением флага РФ на бутсах

Об этом сообщает NRK .

По словам пресс-секретаря международной федерации футбольных ассоциаций Джованни Марти, дисциплинарная комиссия не видит оснований для наказания камерунца, также имеющего российское гражданство.

"Дисциплинарная комиссия об этом знает, но здесь нет проблемы, потому что он вырос в России. Имеет двойное гражданство. Он из Камеруна и России, это всего лишь флаг его страны", - сказал Марти.

Спикер ФИФА ушел от ответа на вопрос журналистов, не является ли флаг РФ на бутсах большим политическим жестом, чем капитанские повязки с надписью One Love в поддержку ЛГБТ, которые ФИФА запретила носить в Катаре семи европейским сборным.

"Я не хочу вдаваться в подробности. Это все, что я хочу сказать", – ответил Марти.

24 ноября сборная Камеруна проиграла Швейцарии со счетом 0:1.

27-летний Гаэль Ондуа выступает за российский клуб "Анжи". За сборную Камеруна он сыграл пять матчей.

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Россия
чемпионат мира-2022
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