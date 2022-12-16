ФИФА отказала Зеленскому в просьбе поделиться посланием мира на финале Чемпионата мира, - CNN
Прошение президента Украины Владимира Зеленского поделиться посланием о мире перед началом финала Чемпионата мира по футболу 18 декабря ФИФА отклонила
Об этом информирует CNN .
Источник издания рассказал, что в Офисе президента Зеленского предлагают, чтобы глава государства появился по видеосвязи на стадионе с болельщиками в Катаре накануне игры. Международная федерация футбола ассоциации негативно отреагировала.
"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага", - заявил источник.
Однако переговоры между Украиной и руководящим органом спорта еще продолжаются.
В ФИФА этого пока не комментируют.
"Просьба, хоть и неортодоксальная, не удивляет. Киев неоднократно пытался использовать большие мировые события, независимо от их тематики, чтобы удержать мировое внимание к войне в Украине", - пишет издание.
Финал Чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 18 декабря.
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