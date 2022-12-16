Об этом информирует CNN .

Источник издания рассказал, что в Офисе президента Зеленского предлагают, чтобы глава государства появился по видеосвязи на стадионе с болельщиками в Катаре накануне игры. Международная федерация футбола ассоциации негативно отреагировала.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага", - заявил источник.

Однако переговоры между Украиной и руководящим органом спорта еще продолжаются.

В ФИФА этого пока не комментируют.

"Просьба, хоть и неортодоксальная, не удивляет. Киев неоднократно пытался использовать большие мировые события, независимо от их тематики, чтобы удержать мировое внимание к войне в Украине", - пишет издание.

Финал Чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 18 декабря.

В июне 2022 года организаторы назвали города , которые примут матчи чемпионат мира по футболу в 2026 году.

ФИФА рассматривает три варианта нового формата чемпионата мира по футболу 2026 с участием 48 сборных.

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила Нидерланды в серии пенальти.

10 декабря Лионель Месси подверг критике Антонио Матеу Лаоса, который был главным арбитром матча с Нидерландами.

12 декабря ФИФА отстранила от ЧМ-2022 арбитра, раскритикованного Месси.

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