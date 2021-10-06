ФИФА опробует новые правила фиксации офсайда

Об этом сообщает Football Italia .

Международная федерация футбольных ассоциаций рассматривает возможность изменения правила фиксации офсайда. Причиной является то, что многие команды недовольны тем, что атакующая команда наказывается свистком даже в ситуации, когда нет реальной угрозы воротам соперника. Ожидается, что по новым правилам будет считаться допустимым определенное "окно" между телом нападающего и защитником.

Испытать изменения в правилах уже предложила Италия во время матчей молодежных команд до 18 лет.