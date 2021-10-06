ФИФА опробует новые правила фиксации офсайда
ФИФА протестирует возможные изменения в правила фиксации офсайда во время матчей юношеских команд в Италии
Об этом сообщает Football Italia .
Международная федерация футбольных ассоциаций рассматривает возможность изменения правила фиксации офсайда. Причиной является то, что многие команды недовольны тем, что атакующая команда наказывается свистком даже в ситуации, когда нет реальной угрозы воротам соперника. Ожидается, что по новым правилам будет считаться допустимым определенное "окно" между телом нападающего и защитником.
Испытать изменения в правилах уже предложила Италия во время матчей молодежных команд до 18 лет.
- Напомним, в июле ФИФА протестировала новые футбольные правила , по которым таймы будут состоять из 30 мин чистого времени.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное