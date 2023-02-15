Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций решил, что на первом турнире в новом формате в 2025 году выступят 12 клубов из Европы, 6 – из Южной Америки, 4 – из Северной Америки, 4 – из Африки, 4 – из Азии, и 1 – из Океании . Еще 1 место достанется хозяину турнира.

Также ФИФА утвердила принятое в декабре 2022 года расширение клубного ЧМ с 24 до 32 клубов и решила, что он состоится в июне - июле 2025 года в Китае.

В клубном ЧМ принимают участие по одному из представителей каждого из континентов и хозяева турнира. Действующим чемпионом мира является испанский "Реал".