ФИФА объявила континентальные квоты на первый клубный ЧМ в новом формате
ФИФА определилась с количеством клубов, которые будут представлять каждый из континентов на клубном чемпионате мира – 2025, в котором примут участие 32 команды
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Совет Международной федерации футбольных ассоциаций решил, что на первом турнире в новом формате в 2025 году выступят 12 клубов из Европы, 6 – из Южной Америки, 4 – из Северной Америки, 4 – из Африки, 4 – из Азии, и 1 – из Океании . Еще 1 место достанется хозяину турнира.
Также ФИФА утвердила принятое в декабре 2022 года расширение клубного ЧМ с 24 до 32 клубов и решила, что он состоится в июне - июле 2025 года в Китае.
В клубном ЧМ принимают участие по одному из представителей каждого из континентов и хозяева турнира. Действующим чемпионом мира является испанский "Реал".
- 11 февраля в финале клубного чемпионата мира по футболу мадридский "Реал" победил аравийский "Аль-Хиляль".
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