Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Соединенные Штаты хозяином турнира единогласно избрал совет Международной федерации футбольных ассоциаций. Этот ЧМ станет первым, который пройдет в новом формате – с участием 32 команд вместо нынешних 7.

Ранее ожидалось, что клубный чемпионат мира-2025 состоится в Китае.

Что известно о новом формате клубного ЧМ по футболу

ФИФА утвердила изменения в формате клубного чемпионата мира в феврале 2023 года.

На клубном ЧМ в 2025 году выступят 12 клубов из Европы, 6 – из Южной Америки, 4 – из Северной Америки, 4 – из Африки, 4 – из Азии, и 1 – из Океании.

От Европы и Южной Америки на турнир квалифицируются по 4 последних победителя главных континентальных турниров – Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, начиная с сезона 2020/21. Остальные путевки получат клубы с самым высоким рейтингом за последние 4 сезона.

От Азии, Африки и Северной и Центральной Америки выступят по 4 последних победителя главных клубных турниров.

От Океании на турнир поедет победитель одного из четырех последних сезонов тамошней Лиги чемпионов с самым высоким рейтингом.

Ожидается, что еще одну путевку на турнир получит представитель страны-организатора.

Действующим чемпионом мира является испанский "Реал", 11 февраля в финале клубного чемпионата мира по футболу победивший "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.