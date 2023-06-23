ФИФА объявила, где пройдет первый клубный ЧМ в новом формате
Первый клубный чемпионат мира по футболу с участием 32 клубов состоится в 2025 году в США
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Соединенные Штаты хозяином турнира единогласно избрал совет Международной федерации футбольных ассоциаций. Этот ЧМ станет первым, который пройдет в новом формате – с участием 32 команд вместо нынешних 7.
Ранее ожидалось, что клубный чемпионат мира-2025 состоится в Китае.
Что известно о новом формате клубного ЧМ по футболу
ФИФА утвердила изменения в формате клубного чемпионата мира в феврале 2023 года.
На клубном ЧМ в 2025 году выступят 12 клубов из Европы, 6 – из Южной Америки, 4 – из Северной Америки, 4 – из Африки, 4 – из Азии, и 1 – из Океании.
От Европы и Южной Америки на турнир квалифицируются по 4 последних победителя главных континентальных турниров – Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, начиная с сезона 2020/21. Остальные путевки получат клубы с самым высоким рейтингом за последние 4 сезона.
От Азии, Африки и Северной и Центральной Америки выступят по 4 последних победителя главных клубных турниров.
От Океании на турнир поедет победитель одного из четырех последних сезонов тамошней Лиги чемпионов с самым высоким рейтингом.
Ожидается, что еще одну путевку на турнир получит представитель страны-организатора.
Действующим чемпионом мира является испанский "Реал", 11 февраля в финале клубного чемпионата мира по футболу победивший "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное