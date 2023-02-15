ФИФА не волнует украинский футбол, они ставят себя выше закона, - гендиректор "Шахтера" Палкин
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин уверен, что ФИФА ставит себя выше закона и организацию вообще не волнует судьба украинского футбола
Об этом сообщает SportsPro .
"ФИФА забрала всех наших иностранных игроков и не защитила нас от всех долгов. Это смешная ситуация, которая доводит украинские клубы до банкротства. ФИФА не волнует украинский футбол. Они нас не поддерживают, они просто пытаются показать кому-то, я не знаю кому, что они номер один, и никто на них не повлияет, и никто ими не будет руководить. ФИФА ставит себя выше закона. Мы должны это изменить. Не только ради "Шахтера", не только ради украинских клубов. Мы должны изменить это ради всех клубов мира", - сказал Сергей Палкин.
"Шахтер" стремится получить от ФИФА компенсацию в размере 50 млн евро. В донецком клубе уверены, что ФИФА должна защищать не только футболистов, но и клубы и компенсировать им нанесенный ущерб, вызванный невозможностью продать некоторых игроков.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил иск украинцев против ФИФА о возмещении 50 млн евро из-за предоставления легионерам возможности приостанавливать контракты с клубами УПЛ.
- В ноябре 2022 года генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что ФИФА убивает украинский футбол.
- В январе 2023 года директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна также осудил деятельность ФИФА.
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