ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста мира

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

В тройку финалистов в борьбе за звание лучшего игрока года вошли Месси, Бензема и Мбаппе.

Также определились соискатели победы в других номинациях. На звание лучшего тренера претендуют итальянец Карло Анчелотти (Реал, Испания), испанец Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити, Англия) и Лионель Скалони (сборная Аргентины). За приз вратаря продолжают соревноваться бельгиец Тибо Куртуа ("Реал"), аргентинец Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия) и марокканец Яссин Буну ("Севилья", Испания).

Имена победителей будут объявлены 27 февраля на торжественной церемонии в Париже.

В прошлом году лучшим футболистом мира был признан поляк Роберт Левандовски.