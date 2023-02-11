ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста мира
На звание лучшего футболиста мира 2022 по версии ФИФА претендуют аргентинец Лионель Месси, француз Карим Бензема и француз Килиан Мбаппе
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
В тройку финалистов в борьбе за звание лучшего игрока года вошли Месси, Бензема и Мбаппе.
Также определились соискатели победы в других номинациях. На звание лучшего тренера претендуют итальянец Карло Анчелотти (Реал, Испания), испанец Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити, Англия) и Лионель Скалони (сборная Аргентины). За приз вратаря продолжают соревноваться бельгиец Тибо Куртуа ("Реал"), аргентинец Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия) и марокканец Яссин Буну ("Севилья", Испания).
Имена победителей будут объявлены 27 февраля на торжественной церемонии в Париже.
В прошлом году лучшим футболистом мира был признан поляк Роберт Левандовски.
- В 2021 году ФИФА признала лучшим футболистом мира Роберта Левандовски.
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