ФИФА наложила трансферный бан на клуб УПЛ, - СМИ
Международная федерация футбола запретила покупать новых игроков футбольному клубу "Минай"
Об этом сообщает Sportarena
По информации источника, "Минай" должен получить запрет на регистрацию и заявку футболистов в течение трех трансферных окон.
Такое решение вызвало спор вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матич. Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность до полного выполнения клубом своих обязательств.
"Минай" завершил сезон УПЛ на последней позиции, но останется в высшем дивизионе и заменит донецкий "Олимпик".
- 8 июля футбольный клуб "Олимпик" объявил о прекращении профессиональной деятельности.
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