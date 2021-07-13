ФИФА наложила трансферный бан на клуб УПЛ, - СМИ

Об этом сообщает Sportarena



По информации источника, "Минай" должен получить запрет на регистрацию и заявку футболистов в течение трех трансферных окон.



Такое решение вызвало спор вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матич. Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность до полного выполнения клубом своих обязательств.



"Минай" завершил сезон УПЛ на последней позиции, но останется в высшем дивизионе и заменит донецкий "Олимпик".

8 июля футбольный клуб "Олимпик" объявил о прекращении профессиональной деятельности.

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