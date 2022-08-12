ФИФА изменила даты проведения ЧМ-2022

Об этом сообщает официальный twitter ФИФА.

Чемпионат мира по футболу стартует в воскресенье, 20 ноября, а не 21 числа, как планировалось ранее. ФИФА подала предложение изменить расписание турнира после получения соответствующего запроса от Конфедерации футбола Южной Америки.

В матче-открытии Катар сыграет с Эквадором, хотя раньше ЧМ-2022 должен был открыть матч Сенегал – Нидерланды.

20 ноября также пройдет церемония открытия турнира.

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