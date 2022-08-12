ФИФА изменила даты проведения ЧМ-2022
Бюро совета ФИФА одобрило решение об изменении календаря ЧМ-2022
Об этом сообщает официальный twitter ФИФА.
Чемпионат мира по футболу стартует в воскресенье, 20 ноября, а не 21 числа, как планировалось ранее. ФИФА подала предложение изменить расписание турнира после получения соответствующего запроса от Конфедерации футбола Южной Америки.
В матче-открытии Катар сыграет с Эквадором, хотя раньше ЧМ-2022 должен был открыть матч Сенегал – Нидерланды.
20 ноября также пройдет церемония открытия турнира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.85
Покупка 38.85Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное