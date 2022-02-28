ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех соревнований

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.



Российские команды не смогут участвовать в каких-либо турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА. Это Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и т.д.



Российский футбол полностью изолировали от мира из-за военной агрессии в отношении Украины.



Отстранение россиян от УЕФА и ФИФА позволяет им включать в свои чемпионаты клубы и стадионы из непризнанных стран и территорий. Теперь у чемпионата России есть большой шанс увидеть клубы из "Л/ДНР" и Крыма.

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