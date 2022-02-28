ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех соревнований
ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков, а сборную России от любых международных соревнований
Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.
Российские команды не смогут участвовать в каких-либо турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА. Это Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и т.д.
Российский футбол полностью изолировали от мира из-за военной агрессии в отношении Украины.
Отстранение россиян от УЕФА и ФИФА позволяет им включать в свои чемпионаты клубы и стадионы из непризнанных стран и территорий. Теперь у чемпионата России есть большой шанс увидеть клубы из "Л/ДНР" и Крыма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное