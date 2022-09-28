Об этом сообщает The Athletic.

"Я не знаю, что еще нужно сделать России, чтобы ФИФА отреагировала должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: "Ребята, давайте что-то изменим". ФИФА действует почти как монополия. Вы не найдете ни одного человека, который за что-то отвечает. Вы не можете найти человека, который мог бы вам ответить. Мы не можем найти человека, который мог бы сесть с нами за стол и сказать: "Хорошо, у вас есть проблемы, давайте сядем вместе, решим это и это". Такая глобальная организация должна действовать не так", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

По словам Палкина, исключение России из ФИФА – помогло бы Украине.

"Отстранение России от чемпионата мира по футболу — это временный акт. Но если бы они, например, исключили Россию из ФИФА, то это было бы решение, которое действительно помогло бы Украине. Это потому, что нам нужно воевать на всех направлениях, а не только солдатам на поле боя. Это было бы решение, которое мы ожидали от ФИФА. Но, как известно, решения нет", - заявил футбольный функционер.

2 мая УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.

20 сентября УЕФА отстранил сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу.

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