ФИФА аннулировала желтые карточки футболистов сборной Украины перед матчем плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии

Об этом сообщает BBC.

ФИФА решила аннулировать все желтые карточки для футболистов сборных, участвующих в стыковых матчах за право сыграть в финальной части ЧМ-2022.

В общей сложности было аннулировано 107 желтых карточек, в том числе и заработанных футболистами сборной Украины. Таким образом Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Илья Забарный больше не рискуют пропустить решающий матч плей-офф отбора ЧМ-2022 в случае предупреждения в матче против Шотландии.

Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс - Австрия.

Напомним, 26 ноября 2021 года стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии.

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