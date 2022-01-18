ФИФА аннулировала желтые карточки футболистов сборной Украины перед матчем плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии
Международная федерация футбольных ассоциаций перед плей-офф чемпионата мира аннулировала желтые карточки, которые игроки получили в отборочном турнире
Об этом сообщает BBC.
ФИФА решила аннулировать все желтые карточки для футболистов сборных, участвующих в стыковых матчах за право сыграть в финальной части ЧМ-2022.
В общей сложности было аннулировано 107 желтых карточек, в том числе и заработанных футболистами сборной Украины. Таким образом Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Илья Забарный больше не рискуют пропустить решающий матч плей-офф отбора ЧМ-2022 в случае предупреждения в матче против Шотландии.
Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс - Австрия.
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Напомним, 26 ноября 2021 года стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии.
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