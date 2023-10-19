Фиаско "польской" политики украинской власти

За ПиС проголосовало 7,5 миллионов поляков, в то же время за три оппозиционные силы более 11 миллионов избирателей. При рекордной явке 74.4% избирателей результат оппозиции создал крепкую легитимность ее заявлениям о формировании нового правительства.

Перетягивание политического каната

Лидеры оппозиции – Дональд Туск, Шимон Головня и Владимеж Чажасты – призвали президента Анджея Дуду как можно быстрее созвать первое заседание новоизбранного парламента и делегировать миссию формирования нового Совета министров кандидату от их коалиции. Кандидатом наверняка будет Туск.

Пресс-секретарь американского Совета национальной безопасности Адриен Ватсон поздравила поляков с рекордной явкой на выборах, подчеркнув, что США "с нетерпением ждут сотрудничества со следующим польским правительством".

Европейская пресса написала, что в Брюсселе "вздохнули с облегчением" после известия о результатах польских выборов и перспективе формирования нового кабинета Туском. Политиком, которого в Европе очень хорошо знают и помнят в качестве главы польского правительства, председателя Европейского совета и председателя Европейской народной партии.

Окружение Дуды, кажется, не хочет и слышать эти сигналы, потому что в кулуарах рассказывает, что президент спешить не будет. Сам президент подчеркнул, что на должность премьер-министра назначит политика из победившей на выборах партии. А это может означать, что кандидатом станет представитель ПИС. Ее партийцы уже начали рассказывать, что "не все потеряно", потому что в Сейме - нижней палате парламента - наберется достаточное количество депутатов для поддержки их выдвиженца.

Каково будет решение президента Дуды? Пока неизвестно, ведь он не должен спешить. Конституция дает главе государства 30 дней с даты голосования, то есть не позднее 15 ноября, на созыв первого заседания нового парламента. Вместе с тем, выдвинутый президентом кандидат на должность премьер-министра имеет 14 дней на получение вотума доверия в Сейме.

Таким образом, оппозиция может приступить к формированию правительства после 1 декабря.

В Смоленске была катастрофа, а не теракт

Пишу о тонкостях польского политического и конституционного процесса, учитывая их прямое отношение к украинской политике и украинско-польским отношениям.

Представители партии "Слуга народа" и некоторые эксперты убеждают, что в интересах Украины есть сохранение ПиС у власти, потому что эта партия проукраинская. В отличие от политсилы Дональда Туска, позиция которого по отношению к Украине еще как бы "под вопросом", как и подходы других коалиционных партий. А еще отмечается, что Туск, будучи премьером, воплощал политику "перезагрузки" в отношениях с Россией. Итак, почти враг Украины.

Подобные упреки считаю безответственными и вредными для интересов Украины и нашей политики в отношении Польши. Тиражируя их, представители власти притворяются невинным младенцем, который еще ничего не успел сделать - ни хорошего, ни плохого.

Однако украинская власть точно не политический младенец. Она должна осознать, что ее польская политика потерпела полное фиаско. Ведь поражением завершилась ставка на персональные отношения Владимира Зеленского и Анджея Дуды и попытки во что бы то ни стало понравиться Ярославу Качинскому, полностью игнорируя оппозицию и лично Туска. Вплоть до заявления Зеленского о том, что в катастрофе в Смоленске 2010 года, в котором погиб президент Лех Качиньский и 95 других чиновников, это результат теракта.

В подтверждение версии о теракте не найдено ни одного доказательства, хотя ПиС был у власти 8 лет и использовал весь государственный аппарат для доказательства этого предположения. Без положительного результата. В то же время, польская правительственная комиссия времен премьер-министра Туска определила, что Смоленская трагедия была авиационной катастрофой, а не терактом.

Помогают российскому актеру

Украинские власти об этом знали, равно как и знали, что своим заявлением становится по одну сторону внутреннего конфликта в Польше. То есть высказалась "за" Качиньского и "против" Туска, что также повлекло за собой эмбарго на любые контакты с лидером оппозиции и оппозиционными медиа.

Зеленского и нашу власть в какой-то степени можно понять, поскольку для получения критически важной помощи от Польши во время полномасштабной войны (особенно на ее первом этапе) еще можно было пожертвовать правдой и требованиями разумной политики, диктующей невмешательство во внутренние дела соседней страны. Однако исторические вопросы, "зерновой кризис" и заявления польского премьер-министра о непоставке оружия в Украину положили конец этой политике украинской власти. А жирную точку поставил Зеленский словами (в выступлении на Генассамблее ООН 23 сентября) о некоторых европейских партнерах, которые своими действиями в отношении украинского зерна совершают "триллер". Они действуют совместно с Россией, играя в "политическом театре" и "помогают выйти на сцену московскому актеру".

В Польше эти слова восприняли очень болезненно. Как результат - президенты уже не встречаются, вместо этого польские чиновники несколько раз пригрозили блокированием интеграции Украины с ЕС.

Кто виноват в резком охлаждении украинско-польских отношений? Во время нарастания кризиса я неоднократно писал и говорил, что виноваты политики из ПиС, потому что ради дополнительных баллов на выборах пожертвовали отношениями с отчаянно борющейся с российской агрессией Украиной.

Туска нужно пригласить в Киев

В охлаждении украинско-польских отношений виноваты также украинские власти, потому что безоговорочной ставкой на ПиС и пренебрежением оппозицией создала впечатление, что украинская политика полностью зависит от ПиС и колебаний политических интересов этой партии. А когда такой подход оказался ошибочным и пошел наперекор национальным интересам нашего государства, тогда возник глубокий кризис.

Выходом из нее никак не может стать заклинание о "проукраинском" ПиС и "антиукраинской" Гражданской коалиции, потому что такое разделение польской политики - это полная чушь. Отношения между государствами должны строиться как государственные, а не партийные.

Результаты польских парламентских выборов показали, что ключом к завершению кризиса в отношениях между нашими государствами является создание нового правительства в Польше. Ибо только он сможет строить двусторонние отношения "с чистого листа". А по сути, со "страницы 24 февраля 2022", когда поляки и Польша проявили чрезвычайную солидарность с Украиной и украинскими беженцами.

За это мы им очень благодарны. Это фундамент, на котором мы просто обязаны развивать отношения между нашими народами и государствами.

Я убежден, что сегодняшняя польская оппозиция сформирует правительство, а Дональд Туск его возглавит. Рано или поздно.

Туск прекрасно знает Украину, он наш друг, многочисленные доказательства чего обнаружил во время Революции достоинства, в начале российско-украинской войны и в процессе нашей евроинтеграции, начатой соглашением об ассоциации, зоне свободной торговли и безвизе между Украиной и ЕС.

В польских медиа и экспертной среде обсуждаются первые визиты, которые Туск должен совершить в должности премьер-министра или даже в качестве лидера будущей правительственной коалиции. Среди столиц называется Брюссель и Киев.

Брюссель, потому что Польше необходимо получить 30 миллиардов евро из Европейского фонда восстановления экономики после эпидемии COVID-19. Киев, потому что нужно возобновить дружеские отношения Польши с Украиной.

Украинские власти должны сделать необходимое и пригласить Дональда Туска в Киев, потому что от друзей из оппозиции у него такое приглашение имеет.

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов