Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторов

Бывшего директора строительно-инвестиционной компании в форме ООО разоблачили следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и процессуального руководства прокуроров Офиса генерального прокурора, передает Еспресо.TV .



"Чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременному введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не приступила к строительству", - говорят полицейские.

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов.





Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику информации, указывающая на противоправную деятельность.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.На настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



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