Фейковый Кличко 15 минут общался с бургомистером Берлина
Пранкер, выдававший себя за мэра Киева Виталия Кличко, 15 минут общался с бургомистером Берлина Франциской Гиффай
Об этом сообщает DW .
Пранкер провел разговор с Гиффай с помощью технологии дипфейка. В канцелярии сената немецкой столицы заявили, что разговор продлился 15 минут, прежде чем Гиффай заподозрил подвох. Притворный Кличко спрашивал об украинских беженцах, а никаких признаков того, что видеоконференция проводилась не с реальным человеком, не было.
"Очевидно это дипфейк. Для расследования вызвали полицию", - сообщили в канцелярии.
Сомнения у Гиффай закрались, когда пранкер перешел к теме социальных выплат для украинских беженцев и попросил принять меры по поощрению молодых ребят возвращаться в Украину воевать. Также собеседник бургомистера Берлина попросил поддержать Киев советом по проведению ЛГБТ-прайда. После этого связь прервалась.
"К сожалению, это часть реальности, что война ведется всеми средствами – в частности онлайн, чтобы подорвать доверие с помощью цифровых методов и дискредитировать партнеров и союзников Украины", - сказала Гиффай.
Сам Кличок выразил надежду на проведение разговора с Гиффай уже в ближайшее время через официальные каналы и отметил, что ему для этого не нужен переводчик.
Гиффай поблагодарила мэра Киева и отметила, что пранкер попросил говорить на русском языке с переводом, потому что вокруг него якобы были работники, которые не понимают немецкого.
- 13 июня Виталий Кличко заявил , что Германия также окажется под угрозой со стороны путинской России, если РФ не остановить в Украине.
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