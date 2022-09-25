Фейковые "референдумы" нужны Путину, чтобы готовить новые территории для атак, - Порошенко

Об этом он сказал в эфире DW.

"Во-первых, это точно не референдум. Нет ни одного голоса от реального человека, потому что невозможно организовать референдум такого масштаба за 48 часов. Нормальный референдум, посмотрите, пожалуйста, опыт Швейцарии, готовится несколько месяцев или даже лет", - заметил Порошенко .

"Во-вторых, я абсолютно уверен, что и Конституционный суд считает сейчас так же, как это было в отношении Крыма в 2014 году, моим президентством, а именно - это безусловно неконституционно", - напомнил пятый президент.

"В-третьих, это российский трюк, как легитимизировать присутствие своих войск и даже больше - осуществить атаку включительно с возможным ядерным оружием с территории, захватившей пути на этом фейковом референдуме", - предостерег Порошенко.

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