Фейковые должности в оккупационной "власти" в обмен на лояльность: СБУ собрала доказательства 8 коллаборантов из Запорожской области
Сотрудники Службы безопасности Украины собрали неоспоримые доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области еще 8 коллаборантов
Об этом 20 августа 2022 года сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"Большинство из них в обмен на лояльность к врагу получили фейковые должности в оккупационной "власти". В частности, с начала вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами глава Бердянской районной организации запрещенной в Украине политической партии "Союз левых сил", - говорится в сообщении.
Известно, что "политик" вступил в должность "исполняющего обязанности мэра Бердянска", чтобы обеспечивать беспрепятственную работу военной оккупационной администрации.
После назначения он сделал кадровую зачистку мэрии, руководствуясь лишь двумя критериями отбора: "свой человек" и "лояльный к новой власти".
Его заместителем по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям стал бывший журналист. Он организовал обнародование так называемых местных "новостей" через пророссийский telegram-канал "Бердянск ZaVtra".
Также известно, что он организовал "празднование" в Бердянске Дня России, а также вещание на захваченном России местном радио ТРК "Азовская волна", где продвигает прокремлевские нарративы.
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"Сейчас СБУ закончила досудебное расследование по этим двум фигурантам и передала материалы в суд. Другим 6 коллаборантам сообщено о подозрениях в государственной измене в условиях войны и в коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении.
Среди них: бывший поселковый председатель пгт Мирное Мелитопольского района, пророссийски настроенная бухгалтер сельсовета, бывшая специалист Якимовского поселкового совета, бывший работник военкомата, директор одного из предприятий и житель Энергодара.
Мероприятия по разоблачению преступной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.
- 8 августа политолог Владимир Молчанов рассказал , что коллаборанты не готовятся к проведению анонсированного на 11 сентября референдума в Херсонской области после "болезни" назначенного оккупантами "руководителя" области Владимира Сальдо.
- 11 августа стало известно, что в Луганской области коллаборантами стали недавно назначенные чиновники и представители пророссийских партий.
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