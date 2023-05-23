Фейковое фото взрыва возле Пентагона обвалило акции в США

Об этом пишет Bloomberg .

"Только после 10 утра по нью-йоркскому времени, когда распространялось фото, индекс S&P 500 упал примерно на 0,3% до сессионного минимума. Когда появилась новость о том, что изображение является обманом, индекс быстро восстановился", - пишет издание.

На фейковом фото был изображен большой столб дыма, который, как утверждал пользователь Facebook, зафиксировали у военного штаба США в Виргинии. Вскоре фотография распространилась в аккаунтах Twitter. Ее тоже подхватили российские пропагандисты.

Очередной офицер Пентагона сообщил в электронном письме Bloomberg, что в понедельник утром не было сообщений об инцидентах. Департамент полиции Арлингтона также написал в Twitter: "Никакого взрыва или инцидента в резервации Пентагона или вблизи не происходит, и нет непосредственной опасности или опасности для населения".

Перед тем, как официальные источники опровергли распространившую ее фотографию и аккаунты Twitter, люди отметили, что изображение могло быть создано искусственным интеллектом.

Ник Уоттерс, исследователь разведывательной группы Bellingcat, сказал, что слухи о взрыве возле Пентагона заставили его изучить фото.

"Посмотрите на фасад здания и на то, как забор сливается с барьерами толпы. Также нет других изображений, видео или людей, которые публиковали бы сообщения как первые свидетели", - отметил он.

Когда стало известно, что фото фейковое, его начали удалять из микроблогов.