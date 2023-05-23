Фейковое фото взрыва возле Пентагона обвалило акции в США
Фотография взрыва возле Пентагона, вероятно, созданная искусственным интеллектом, повлекла за собой временное падение американских акций. Фотография стала вирусной в соцсетях
Об этом пишет Bloomberg .
"Только после 10 утра по нью-йоркскому времени, когда распространялось фото, индекс S&P 500 упал примерно на 0,3% до сессионного минимума. Когда появилась новость о том, что изображение является обманом, индекс быстро восстановился", - пишет издание.
На фейковом фото был изображен большой столб дыма, который, как утверждал пользователь Facebook, зафиксировали у военного штаба США в Виргинии. Вскоре фотография распространилась в аккаунтах Twitter. Ее тоже подхватили российские пропагандисты.
Очередной офицер Пентагона сообщил в электронном письме Bloomberg, что в понедельник утром не было сообщений об инцидентах. Департамент полиции Арлингтона также написал в Twitter: "Никакого взрыва или инцидента в резервации Пентагона или вблизи не происходит, и нет непосредственной опасности или опасности для населения".
Перед тем, как официальные источники опровергли распространившую ее фотографию и аккаунты Twitter, люди отметили, что изображение могло быть создано искусственным интеллектом.
Ник Уоттерс, исследователь разведывательной группы Bellingcat, сказал, что слухи о взрыве возле Пентагона заставили его изучить фото.
"Посмотрите на фасад здания и на то, как забор сливается с барьерами толпы. Также нет других изображений, видео или людей, которые публиковали бы сообщения как первые свидетели", - отметил он.
Когда стало известно, что фото фейковое, его начали удалять из микроблогов.
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